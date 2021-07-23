Розовая жидкость на поле под Ровно оказалась химикатом: есть ли угроза для людей
Фото: под Ровно обнаружили лужи с химикатом (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Госслужба по чрезвычайным ситуациям установила происхождения розовой жидкости, которую обнаружили сегодня на поле под Ровно. Розовая жидкость оказалась агрохимикатов для борьбы с вредителями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГЧСЧ.
"Действие препарата направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания. Класс опасности препарата - третий из существующих пяти", - сказали в службе.
Эксперты провели обследование атмосферы в районе вокруг места разлива агрохимиката и установили, что содержания опасных веществ в воздухе нет.
"Угрозы для людей нет. Специалисты ДСНС координируют процесс утилизации сельхозпроизводителем вещества. Ситуация на контроле", - сообщили в ГСЧС.