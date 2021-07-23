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На поле под Ровно обнаружили розовые лужи. ГСЧС проверяет происхождение

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Ровенская область, Пятница 23 июля 2021 16:17
На поле под Ровно обнаружили розовые лужи. ГСЧС проверяет происхождение Фото: На поле под Ровно обнаружили розовые лужи (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Украина

В Ровенской области на поле выявили лужи с розовым окрасом. Спасатели проверяют их происхождение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Спасатели отреагировали на сообщение о том, что в поле недалеко от Ровно появилась вода с розовой окраской. Подозрительные лужи с розовой жидкостью в поле заметил накануне, 22 июля, житель села Колоденка", - говорится в сообщении.

Глава местной ОТО заявил, что было установлено, один з сельскохозяйственных производителей, во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения.

"На месте происшествия работают специалисты ГСЧС и экологи. Проводится сбор проб грунта, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов. О результатах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Фото: На поле под Ровно обнаружили розовые лужи (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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Ровенская область ГСЧС
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