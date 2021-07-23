Рожева рідина на полі під Рівним виявилася хімікатом: чи є загроза для людей
Фото: під Рівним виявили калюжі з хімікатом (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Держслужба з надзвичайних ситуацій встановила походження рожевої рідини, яку виявили сьогодні на полі під Рівним. Рожева рідина виявилася агрохімікатом для боротьби зі шкідниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС.
"Дія препарату спрямована на яйця та личинки шкідників, які гинуть після обприскування. Клас небезпеки препарату - третій з існуючих п'яти", - сказали в службі.
Експерти провели обстеження атмосфери в районі довкола місця розливу агрохімікату та встановили, що вмісту небезпечних речовин у повітрі немає.
"Загрози для людей немає. Фахівці ДСНС координують процес утилізації сільгоспвиробником речовини. Ситуація на контролі", - повідомили в ДСНС.