Розничный товарооборот за 10 месяцев вырос на 5,4%, - Госстат

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Наибольший рост зафиксирован в Луганской и Донецкой областях

Оборот розничной торговли в Украине в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в сопоставимых ценах вырос на 5,4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

При этом оборот розничной торговли в октябре 2018 года по сравнению октябрем прошлого года вырос на 5,0%.

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"Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в январе-октябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался в Луганской (на 27,0%), Донецкой (на 12,9%), Закарпатской (на 11,5%) и Полтавской (на 11,4%) областях", - говорится в сообщении Госстата.

Напомним, 61% предприятий розничной торговли ожидают роста цен в IV квартале 2018 года, 37% - сохранения цен на текущем уровне и лишь 2% - снижения цен. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственной службой статистики.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в октябре 2018 по сравнению с сентябрем выросли на 1,7%. По данным статистического ведомства, с начала года (до декабря 2017 года) цены в Украине выросли на 7,4%. В годовом измерении (до октября 2017 года) инфляция ускорилась до 9,5%.