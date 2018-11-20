Роздрібний товарообіг за 10 місяців зріс на 5,4%, - Держстат

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільше зростання зафіксоване у Луганській та Донецькій областях

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-жовтні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року у порівнянних цінах зріс на 5,4%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

При цьому оборот роздрібної торгівлі у жовтні 2018 року порівняно жовтнем минулого року зріс на 5,0%.

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"Серед регіонів найбільший приріст обороту роздрібної торгівлі в січні-жовтні 2018 року порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігався в Луганській (на 27,0%), Донецькій (на 12,9%), Закарпатській (на 11,5%) та Полтавській (на 11,4%) областях", - йдеться в повідомленні Держстату.

Нагадаємо, 61% підприємств роздрібної торгівлі очікують зростання цін у IV кварталі 2018 року, 37% - збереження цін на поточному рівні і лише 2% - зменшення цін. Про це свідчать дані опитування, проведеного Державною службою статистики.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у жовтні 2018 порівняно з вереснем зросли на 1,7%. За даними статистичного відомства, з початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 7,4%. У річному вимірі (до жовтня 2017 року) інфляція прискорилася до 9,5%.