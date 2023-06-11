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Розмовляли про гарантії безпеки. Зеленський поговорив з Дудою перед його зустріччю з Макроном і Шольцом

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Неділя 11 червня 2023 23:31
Розмовляли про гарантії безпеки. Зеленський поговорив з Дудою перед його зустріччю з Макроном і Шольцом Фото: Зеленський провів розмову з Дудою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з польским колегою Анджеєм Дудою - той невдовзі обговорить гарантії безпеки для України з лідерами Франції та Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Зеленського в Telegram.

Президенти обговорили очікування від саміту НАТО у Вільнюсі, подальші першочергові потреби для фронту, а також торкнулись теми гарантій безпеки для України.

"Ми розуміємо важливість сильних кроків Альянсу щодо гарантій безпеки для України. Дякую за потужну оборонну підтримку з боку Польщі. Дякую Анджею за міцну та непохитну позицію", - написав Зеленський.

Зустріч голів Польщі, Франції та Німеччини

Завтра, 12 червня, президент Франції Еммануель Макрон, федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда проведуть в Парижі зустріч у форматі Веймарського трикутника.

Очікується, що вони обговорять російську агресію в Україні, а також гарантії безпеки для нашої країни напередодні саміту НАТО в липні.

Гарантії безпеки для України

Зеленський раніше заявляв, що Україна потребує гарантій безпеки від Заходу, які будуть зафіксовані на папері. Це потрібно для того, щоб через деякий час лідери країн-союзників не почали відмовляти у допомозі Україні на війні проти Росії.

На думку колишнього голови НАТО Андерс Расмуссен, якщо на саміті в Вільнюсі Україні не нададуть реальних гарантій безпеки, то деякі країни (такі як Польща чи країни Балтії), теоретично, можуть ввести в Україну свої війська для допомоги у війні.

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