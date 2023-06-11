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Разговаривали о гарантиях безопасности. Зеленский поговорил с Дудой перед его встречей с Макроном и Шольцом

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Воскресенье 11 июня 2023 23:31
Разговаривали о гарантиях безопасности. Зеленский поговорил с Дудой перед его встречей с Макроном и Шольцом Фото: Зеленский провел разговор с Дудой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с польским коллегой Анджеем Дудой - тот обсудит гарантии безопасности для Украины с лидерами Франции и Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Зеленского в Telegram

Президенты обсудили ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе, дальнейшие первоочередные потребности для фронта, а также затронули тему гарантий безопасности для Украины.

"Мы понимаем важность сильных шагов Альянса по гарантиям безопасности для Украины. Спасибо за мощную оборонную поддержку со стороны Польши. Спасибо Анджею за крепкую и твердую позицию", - написал Зеленский.

Встреча глав Польши, Франции и Германии

Завтра, 12 июня президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда проведут в Париже встречу в формате Веймарского треугольника.

Ожидается, что они обсудят российскую агрессию в Украине, а также гарантии безопасности нашей страны накануне саммита НАТО в июле.

Гарантии безопасности для Украины

Зеленский ранее заявлял, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от Запада, которые будут зафиксированы на бумаге. Это нужно для того, чтобы спустя некоторое время лидеры стран-союзников не стали отказывать в помощи Украине на войне против России.

По мнению бывшего главы НАТО Андерс Расмуссен, если на саммите в Вильнюсе Украине не предоставят реальные гарантии безопасности, то некоторые страны (такие как Польша или страны Балтии), теоретически, могут ввести в Украину свои войска для помощи в войне.

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