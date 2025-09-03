Розмови з Путіним не буде? У Білому домі уточнили заяву Трампа, - AFP

Що сказав Трамп

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами відповідав на запитання про те, чи планує він конкретні заходи проти Росії, оскільки російський диктатор Володимир Путін так і не погодився на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Американський лідер розповів, що він уже"дуже скоро поговорить із ним і буде приблизно знати, що збирається робити". З ким саме - Трамп не уточнював.

Трамп уже кілька місяців затягує серйозні санкції і тарифи проти Росії. Спочатку він обіцяв, що якщо до 8 серпня Москва не погодиться на перемир'я, то він введе жорсткі вторинні тарифи.

Жодних заходів проти Росії 8 серпня американський лідер не вжив, хоч вона і не пішла на припинення вогню.