Что сказал Трамп

Напомним, сегодня, 3 сентября, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами отвечал на вопрос о том, планирует ли он конкретные меры против России, поскольку российский диктатор Владимир Путин так и не согласился на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Fмериканский лидер рассказал, что он уже "очень скоро поговорит с ним и будет примерно знать, что собирается делать". С кем именно - Трамп не уточнял.

Трамп уже несколько месяцев затягивает серьезные санкции и тарифы против России. Изначально он обещал, что если до 8 августа Москва не согласится на перемирие, то он введет жесткие вторичные тарифы.

Никаких мер против России 8 августа американский лидер не предпринял, хоть она и не пошла на прекращение огня.