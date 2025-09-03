ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Розмови з Путіним не буде? У Білому домі уточнили заяву Трампа, - AFP

Середа 03 вересня 2025 21:16
UA EN RU
Розмови з Путіним не буде? У Білому домі уточнили заяву Трампа, - AFP Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп завтра, 4 вересня, проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Саме це він мав на увазі, коли сьогодні відповідав на запитання журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента AFP Денні Кемпа в соцмережі X.

Кемп із посиланням на неназваного чиновника Білого дому написав, що президент США Дональд Трамп зателефонує президенту України Володимиру Зеленському в четвер.

При цьому чиновник уточнив, що Трамп мав на увазі Зеленського, коли сказав в Овальному кабінеті, що у нього "відбудеться телефонна розмова з ним дуже скоро".

Що сказав Трамп

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами відповідав на запитання про те, чи планує він конкретні заходи проти Росії, оскільки російський диктатор Володимир Путін так і не погодився на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Американський лідер розповів, що він уже"дуже скоро поговорить із ним і буде приблизно знати, що збирається робити". З ким саме - Трамп не уточнював.

Трамп уже кілька місяців затягує серйозні санкції і тарифи проти Росії. Спочатку він обіцяв, що якщо до 8 серпня Москва не погодиться на перемир'я, то він введе жорсткі вторинні тарифи.

Жодних заходів проти Росії 8 серпня американський лідер не вжив, хоч вона і не пішла на припинення вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"
Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці