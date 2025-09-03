Разговора с Путиным не будет? В Белом доме уточнили заявление Трампа, - AFP

Президент США Дональд Трамп завтра, 4 сентября, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно это он имел в виду, когда сегодня отвечал на вопросы журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента AFP Дэнни Кемпа в соцсети X .

При этом чиновник уточнил, что Трамп имел в виду Зеленского, когда сказал в Овальном кабинете, что у него "состоится телефонный разговор с ним очень скоро".

Кемп со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома написал, что президент США Дональд Трамп позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг.

Что сказал Трамп

Напомним, сегодня, 3 сентября, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами отвечал на вопрос о том, планирует ли он конкретные меры против России, поскольку российский диктатор Владимир Путин так и не согласился на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Fмериканский лидер рассказал, что он уже "очень скоро поговорит с ним и будет примерно знать, что собирается делать". С кем именно - Трамп не уточнял.

Трамп уже несколько месяцев затягивает серьезные санкции и тарифы против России. Изначально он обещал, что если до 8 августа Москва не согласится на перемирие, то он введет жесткие вторичные тарифы.

Никаких мер против России 8 августа американский лидер не предпринял, хоть она и не пошла на прекращение огня.