Разговора с Путиным не будет? В Белом доме уточнили заявление Трампа, - AFP

Среда 03 сентября 2025 21:16
UA EN RU
Разговора с Путиным не будет? В Белом доме уточнили заявление Трампа, - AFP Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп завтра, 4 сентября, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно это он имел в виду, когда сегодня отвечал на вопросы журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента AFP Дэнни Кемпа в соцсети X.

Кемп со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома написал, что президент США Дональд Трамп позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг.

При этом чиновник уточнил, что Трамп имел в виду Зеленского, когда сказал в Овальном кабинете, что у него "состоится телефонный разговор с ним очень скоро".

Что сказал Трамп

Напомним, сегодня, 3 сентября, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами отвечал на вопрос о том, планирует ли он конкретные меры против России, поскольку российский диктатор Владимир Путин так и не согласился на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Fмериканский лидер рассказал, что он уже "очень скоро поговорит с ним и будет примерно знать, что собирается делать". С кем именно - Трамп не уточнял.

Трамп уже несколько месяцев затягивает серьезные санкции и тарифы против России. Изначально он обещал, что если до 8 августа Москва не согласится на перемирие, то он введет жесткие вторичные тарифы.

Никаких мер против России 8 августа американский лидер не предпринял, хоть она и не пошла на прекращение огня.

