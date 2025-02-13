Розмова Зеленського з Трампом, "Рамштайн" і санкції проти Порошенка: новини за 12 лютого

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Тим часом Рада нацбезпеки і оборони погодила санкції проти нардепа і п'ятого президента України Петра Порошенка.

Більш детально про те, що сталося в середу, 12 лютого, - в матеріалі РБК-Україна .

Зеленський провів переговори з Трампом

Український президент Володимир Зеленський поговорив з американським лідером Дональдом Трампом. Під час розмови вони обговорили можливості досягнення миру.

Президент України розповів, що вони з Трампом, зокрема, обговорили розмову з міністром фінансів США Скотом Бессентом і підготовку нової угоди з безпеки та економічної і ресурсної взаємодії.

Умєров про результати "Рамштайн": отримали потужні пакети, допомога буде продовжуватися

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки "Рамштайну". Україна отримала дуже потужні пакети допомоги від партнерів.

Чиновник повідомив, що на сьогоднішній зустрічі було 50 країн, які обговорювали бюджети та пріоритети на 2025 рік.

РНБО ввела санкції проти Порошенка, - джерела

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення ввести санкції проти народного депутата і 5-го президента України Петра Порошенка, повідомили РБК-Україна в оточенні Порошенка.

При цьому джерела у владі кажуть, що нові санкції РНБО націлені, зокрема, на представників великого бізнесу, яких раніше було прийнято називати "олігархами".

Над Києвом збили шість балістичних ракет "Іскандер-М", - КМВА

Над Києвом уночі 12 лютого збили шість балістичних ракет "Іскандер-М". Унаслідок атаки є пошкодження, жертва і поранені, розповів начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Прокуратура підтвердила загибель чоловіка 1985 року народження в Оболонському районі.

Новий дедлайн. Рада підтримала продовження терміну проходження ВЛК "обмежено придатним"

Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроєкт №12457 про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії "обмежено придатними" на чотири місяці. "За" віддали свої голоси 313 народних депутатів.

Документом встановлюється, що українці у віці від 25 до 60 років, які раніше були визнані "обмежено придатними" до військової служби, з дня набрання чинності цим законом зобов'язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Затримав особисто Малюк. СБУ у своїх лавах викрила на зраді топового чиновника

Служба безпеки України затримала зрадника у своїх лавах, який працював на російські спецслужби. Затримував його особисто голова СБУ Василь Малюк.

За даними джерел РБК-Україна, зрадником виявився керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра.