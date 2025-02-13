Разговор Зеленского с Трампом, "Рамштайн" и санкции против Порошенко: новости за 12 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Тем временем Совет нацбезопасности и обороны согласовал санкции против нардепа и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Более детально о том, что произошло в среду, 12 февраля, - в материале РБК-Украина .

Зеленский провел переговоры с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с американским лидером Дональдом Трампом. Во время разговора они обсудили возможности достижения мира.

Президент Украины рассказал, что они с Трампом в частности обсудили разговор с министром финансов США Скотом Бессентом и подготовку нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.

Умеров о результатах "Рамштайн": получили мощные пакеты, помощь будет продолжаться

Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги "Рамштайна". Украина получила очень мощные пакеты помощи от партнеров.

Чиновник сообщил, что на сегодняшней встрече было 50 стран, которые обсуждали бюджеты и приоритеты на 2025 год.

СНБО ввел санкции против Порошенко, - источники

Совет национальной безопасности и обороны принял решение ввести санкции против народного депутата и 5-го президента Украины Петра Порошенко, сообщили РБК-Украина в окружении Порошенко.

При этом источники во власти говорят, что новые санкции СНБО нацелены, в частности, на представителей большого бизнеса, которых ранее было принято называть "олигархами".

Над Киевом сбили шесть баллистических ракет "Искандер-М", - КГВА

Над Киевом ночью 12 февраля сбили шесть баллистических ракет "Искандер-М". В результате атаки есть повреждения, жертва и раненые, рассказал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Прокуратура подтвердила гибель мужчины 1985 года рождения в Оболонском районе.

Новый дедлайн. Рада поддержала продление срока прохождения ВВК "ограниченно пригодным"

Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №12457 о продлении срока прохождения военно-врачебной комиссии "ограниченно пригодными" на четыре месяца. "За" отдали свои голоса 313 народных депутатов.

Документом устанавливается, что украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее были признаны "ограниченно пригодными" к военной службе со дня вступления в силу этого закона обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр с целью определения пригодности к военной службе.

Задержал лично Малюк. СБУ в своих рядах разоблачила на измене топового чиновника

Служба безопасности Украины задержала предателя в своих рядах, который работал на российские спецслужбы. Задерживал его лично глава СБУ Василий Малюк.

По данным источников РБК-Украина, предателем оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра.