Українців попередили про нову загрозу від "Шахедів": про що йдеться

Росіяни почали встановлювати на свої "Шахеди" касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Це становить пряму загрозу для цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України у Facebook .

У Нацполіції розповіли, що в Сумській області у збитого ворожого дрона під крилами виявили касети з протитанковими мінами ПТМ-3.

Фото: росіяни кріплять до "Шахедів" міни (facebook.com/UA.National.Police)

"Таким методом ворог може віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо. Міна ПТМ-3, невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч", - підкреслили правоохоронці.

Поліція просить громадян бути уважними та обережними, особливо водіїв техніки, яка працює в полях або їде польовими дорогами з поганою видимістю через рослинність.

У разі виявлення міни необхідно:

негайно зупинити транспортний засіб;

відійти на безпечну відстань;

повідомити про знахідку поліції за номером 102.

Такі правила також стосуються і тих дронів, які не вибухнули під час падіння.

До слова, про міни під крилами "Шахедів" ще вчора, 4 серпня, повідомляв експерт зі зв'язку та голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, міни фіксували під час учорашньої атаки дронів.