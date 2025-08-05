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Українців попередили про нову загрозу від "Шахедів": про що йдеться

Вівторок 05 серпня 2025 17:09
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Українців попередили про нову загрозу від "Шахедів": про що йдеться Ілюстративне фото: росіяни встановлюють на "Шахеди" міни (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Іван Носальський

Росіяни почали встановлювати на свої "Шахеди" касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Це становить пряму загрозу для цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України у Facebook.

У Нацполіції розповіли, що в Сумській області у збитого ворожого дрона під крилами виявили касети з протитанковими мінами ПТМ-3.

Українців попередили про нову загрозу від &quot;Шахедів&quot;: про що йдетьсяФото: росіяни кріплять до "Шахедів" міни (facebook.com/UA.National.Police)

"Таким методом ворог може віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо. Міна ПТМ-3, невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч", - підкреслили правоохоронці.

Поліція просить громадян бути уважними та обережними, особливо водіїв техніки, яка працює в полях або їде польовими дорогами з поганою видимістю через рослинність.

У разі виявлення міни необхідно:

  • негайно зупинити транспортний засіб;
  • відійти на безпечну відстань;
  • повідомити про знахідку поліції за номером 102.

Такі правила також стосуються і тих дронів, які не вибухнули під час падіння.

До слова, про міни під крилами "Шахедів" ще вчора, 4 серпня, повідомляв експерт зі зв'язку та голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, міни фіксували під час учорашньої атаки дронів.

Атака в ніч на 5 серпня

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня російські окупанти запустили по Україні 46 ударних дронів.

Українським захисникам вдалося збити або придушити 29 безпілотників. "Прильоти" 17 безпілотників було зафіксовано у східних областях.

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