Розмова ціною 510 гривень: за що можуть оштрафувати водіїв

Водіям, які користуються телефоном під час руху без спеціальної гарнітури або іншого пристрою для розмови без допомоги рук, загрожує штраф.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Користуватися засобами зв'язку під час руху дозволено лише за допомогою спеціальної гарнітури або іншого пристрою, який дає змогу розмовляти телефоном без використання рук.
За порушення передбачена адміністративна відповідальність за частиною 2 статті 122 КУпАП. Штраф становить 510 гривень.
У поліції зазначають, що відволікання на телефон знижує концентрацію водія та його здатність вчасно реагувати на зміну дорожньої обстановки, що може спричинити аварію.
"Будьте уважними та відповідальними за кермом", - наголошують правоохоронці.
Раніше РБК-Україна розповідало про найбільші штрафи для водіїв в Україні у 2026 році та порушення, за які можна не лише заплатити десятки тисяч гривень, а й втратити право керування. Найсуворіше покарання передбачене за повторне керування авто у стані сп'яніння - штраф 51 тисяча гривень, позбавлення прав на 10 років і можлива конфіскація автомобіля.
Також ми писали, що Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності для водіїв за перевищення допустимого рівня шуму транспортним засобом. У разі ухвалення документа штрафи становитимуть від 8,5 до 34 тисяч гривень залежно від обставин, а за повторне порушення під час воєнного стану водія можуть позбавити прав на 3-6 місяців.