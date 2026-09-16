Разговор ценой 510 гривен: за что могут оштрафовать водителей

Какое наказание предусмотрено

Использовать средства связи во время движения разрешено только с помощью специальной гарнитуры или другого устройства, позволяющего разговаривать по телефону без использования рук.

За нарушение предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 122 КУоАП. Штраф составляет 510 гривен.

В полиции отмечают, что отвлечение на телефон снижает концентрацию водителя и его способность вовремя реагировать на изменение дорожной обстановки, что может привести к аварии.

"Будьте внимательны и ответственны за рулем", - подчеркивают правоохранители.