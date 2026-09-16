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Разговор ценой 510 гривен: за что могут оштрафовать водителей

17:43 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Водителей штрафуют за пользование телефоном за рулем (freepik.com)

Водителям, пользующимся телефоном во время движения без специальной гарнитуры или другого устройства для разговора без помощи рук, грозит штраф.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Какое наказание предусмотрено

Использовать средства связи во время движения разрешено только с помощью специальной гарнитуры или другого устройства, позволяющего разговаривать по телефону без использования рук.

За нарушение предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 122 КУоАП. Штраф составляет 510 гривен.

В полиции отмечают, что отвлечение на телефон снижает концентрацию водителя и его способность вовремя реагировать на изменение дорожной обстановки, что может привести к аварии.

"Будьте внимательны и ответственны за рулем", - подчеркивают правоохранители.

Штрафы для водителей

Ранее РБК-Украина рассказывало о самых больших штрафах для водителей в Украине в 2026 году и нарушениях, за которые можно не только заплатить десятки тысяч гривен, но и потерять право управления. Самое суровое наказание предусмотрено за повторное вождение в состоянии опьянения - штраф 51 тысяча гривен, лишение прав на 10 лет и возможна конфискация автомобиля.

Также мы писали, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности для водителей за превышение допустимого уровня шума транспортным средством. В случае принятия документа штрафы составят от 8,5 до 34 тысяч гривен в зависимости от обстоятельств, а за повторное нарушение во время военного положения водителя могут лишить прав на 3-6 месяцев.

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