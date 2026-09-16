Розмова ціною 510 гривень: за що можуть оштрафувати водіїв

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Водіям, які користуються телефоном під час руху без спеціальної гарнітури або іншого пристрою для розмови без допомоги рук, загрожує штраф.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Яке покарання передбачене Користуватися засобами зв'язку під час руху дозволено лише за допомогою спеціальної гарнітури або іншого пристрою, який дає змогу розмовляти телефоном без використання рук. За порушення передбачена адміністративна відповідальність за частиною 2 статті 122 КУпАП. Штраф становить 510 гривень. У поліції зазначають, що відволікання на телефон знижує концентрацію водія та його здатність вчасно реагувати на зміну дорожньої обстановки, що може спричинити аварію. "Будьте уважними та відповідальними за кермом", - наголошують правоохоронці.