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Главная » Жизнь » Общество

Разговор ценой 510 гривен: за что могут оштрафовать водителей

17:43 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Разговор ценой 510 гривен: за что могут оштрафовать водителей Фото: Водителей штрафуют за пользование телефоном за рулем (freepik.com)
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Водителям, пользующимся телефоном во время движения без специальной гарнитуры или другого устройства для разговора без помощи рук, грозит штраф.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Какое наказание предусмотрено

Использовать средства связи во время движения разрешено только с помощью специальной гарнитуры или другого устройства, позволяющего разговаривать по телефону без использования рук.

За нарушение предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 122 КУоАП. Штраф составляет 510 гривен.

В полиции отмечают, что отвлечение на телефон снижает концентрацию водителя и его способность вовремя реагировать на изменение дорожной обстановки, что может привести к аварии.

"Будьте внимательны и ответственны за рулем", - подчеркивают правоохранители.

Штрафы для водителей

Ранее РБК-Украина рассказывало о самых больших штрафах для водителей в Украине в 2026 году и нарушениях, за которые можно не только заплатить десятки тысяч гривен, но и потерять право управления. Самое суровое наказание предусмотрено за повторное вождение в состоянии опьянения - штраф 51 тысяча гривен, лишение прав на 10 лет и возможна конфискация автомобиля.

Также мы писали, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности для водителей за превышение допустимого уровня шума транспортным средством. В случае принятия документа штрафы составят от 8,5 до 34 тысяч гривен в зависимости от обстоятельств, а за повторное нарушение во время военного положения водителя могут лишить прав на 3-6 месяцев.

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