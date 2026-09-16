Разговор ценой 510 гривен: за что могут оштрафовать водителей

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Водителям, пользующимся телефоном во время движения без специальной гарнитуры или другого устройства для разговора без помощи рук, грозит штраф.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Какое наказание предусмотрено Использовать средства связи во время движения разрешено только с помощью специальной гарнитуры или другого устройства, позволяющего разговаривать по телефону без использования рук. За нарушение предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 122 КУоАП. Штраф составляет 510 гривен. В полиции отмечают, что отвлечение на телефон снижает концентрацию водителя и его способность вовремя реагировать на изменение дорожной обстановки, что может привести к аварии. "Будьте внимательны и ответственны за рулем", - подчеркивают правоохранители.