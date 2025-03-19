Розмова Трампа й Путіна та візит Зеленського до Фінляндії: новини за 18 березня

Війна Росії проти України: останні новини

РФ вкотре запускала "Шахеди" по Україні. Зокрема на Дніпропетровщині через атаку сталися пожежі на підприємствах.

Генерал-лейтенант Наєв заявив про відвід українських сил на одній із ділянок фронту на Донеччині.

Сибіга: Україна хоче завершити повномасштабну війну до кінця року

Також міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи можливе 30-денне перемир'я, заявив, що Україна готова чинити опір, якщо Російська Федерація не прийме відповідну ініціативу, запропоновану США.

"Ми віримо, що війна закінчиться цього року - ми дуже хочемо, щоб війна закінчилася цього року...Україна підтримує пропозицію США про припинення вогню - тимчасове припинення вогню. Ми очікуємо на відповідь Росії щодо прийняття безумовного припинення вогню. Це буде величезним кроком вперед, щоб зробити цей мир ближчим", - заявив міністр.

Ердоган хоче зустрічі з Трампом у Білому домі у квітні, - Bloomberg

Як пише видання, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне організувати зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі, можливо, наприкінці квітня, повідомили турецькі чиновники, обізнані з цим питанням.

Ймовірно, Ердоган вважає зміцнення стратегічного партнерства між Анкарою і Вашингтоном критично важливим для регіональної стабільності. Це пов'язано з тим, що Туреччина хоче стати помітним посередником у розв'язанні питань від України до Сирії.

Стармер обговорив з Трампом війну в Україні перед розмовою з Путіним

Як пише Sky News, прем'єр Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, напередодні розмови глави Білого дому з диктатором Володимиром Путіним. Основною темою між Стармером і Трампом стала війна в Україні та "бажання президента США сприяти її завершенню".

Стармер наголосив, що Київ повинен займати "найсильнішу позицію" для досягнення справедливого й тривалого миру. Він також поінформував Трампа про майбутні зустрічі коаліції країн, які підтримують Україну, зазначивши, що в них візьмуть участь понад 30 держав.

РФ дронами знищила НПЗ у Харківській області

Російські дрони атакували нафтопереробний завод у місті Мерефа, що належить Харківській інвестиційно-промисловій групі AES Group, про це розповіли РБК-Україна в пресслужбі компанії.

За інформацією AES Group, по підприємству було випущено близько 20 безпілотників, а удари тривали протягом двох годин. Це вже четверта атака на цей НПЗ з лютого 2022 року. До вчорашнього дня завод функціонував лише на 10% своєї потужності, проте після останньої атаки він повністю знищений.

Китай заявив про готовність допомогти у післявоєнному відновленні України

З відповідною заявою виступив речник Китайського агентства міжнародного розвитку та співпраці Лі Мін. За його словами, допомога надаватиметься "відповідно до побажань сторін".

Лі Мін також повідомив, що з початку війни Китай надав Україні чотири партії гуманітарної допомоги. У березні 2022 року Пекін відправив першу партію гуманітарного вантажу на суму 5 мільйонів юанів (близько 790 тисяч доларів США), а згодом запропонував ще 10 мільйонів юанів (1,57 мільйона доларів США).

Зеленський розкрив плани на візит у Фінляндію

"Будуть зустрічі з президентом Александром Стуббом і першою леді Сюзанн Іннес-Стубб, спікером Юссі Халла-ахо та членами парламенту, премʼєр-міністром Петтері Орпо, урядовцями й представниками оборонних компаній", - написав він.

Сибіга домовився про зустріч з Сіярто: що обговорять

Голова МЗС України Андрій Сибіга розповів, що на полях Raisina Dialogue в Індії він провів конструктивну розмову із головою МЗС Угорщини Петером Сіярто.

"Ми домовилися провести найближчим часом окрему двосторонню зустріч для детального обговорення всіх питань нашого порядку денного", - уточнив Сибіга.

Суд у США визнав закриття USAID, ймовірно, неконституційним: що буде з агентством

Суддя частково задовольнив позов групи з понад 20 нинішніх і колишніх співробітників та підрядників USAID, та визнав, що Маск та його департамент DOGE, ймовірно, порушили Конституцію США, коли в односторонньому порядку вирішили закрити агентство.

Суддя наказав на час розгляду справи в суді відновити роботу USAIS та заборонив адміністрації Трампа вчиняти будь-які дії, пов’язані з ліквідацією агентства.

Трамп і Путін погодили кроки до миру в Україні, перший - жодних ударів по енергетиці

Президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони домовились розпочати шлях до перемир'я між Україною та Росією.

Трамп та Путін обговорили питання перемир'я України та Росії. Під час розмови "лідери погодилися з тим, що цей конфлікт має завершитися міцним миром".

Як зазначили у Білому домі, Путін та Трамп погодили перші кроки щодо миру в Україні.