Розмитнення в "Дії": Рада в першому читанні підтримала законопроект

Послуги в "Дія"

У лютому 2022 року повідомлялось, що мобільний додаток "Дія" та відповідний сервіс до кінця року отримає функцію дистанційної розмитнення машин. Але для запуску нової функції необхідно внести правки до кількох законів.

Вже в серпні 2022 року стало відомо, що послуга розмитнення завезеного з-за кордону автомобіля готова на 90%. Але питання знову стояло в прийнятті відповідного законопроекту.

А у лютому 2024 року анонсувалось, що найближчим часом у додатку "Дія" з'являться вісім нових послуг. Серед них - розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші.

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