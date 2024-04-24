Растаможка в "Дія": Рада в первом чтении поддержала законопроект

Услуги в "Дія"

В феврале 2022 года сообщалось, что мобильное приложение "Дія" и соответствующий сервис до конца года получит функцию дистанционной растаможки машин. Но для запуска новой функции необходимо внести правки в несколько законов.

Уже в августе 2022 года стало известно, что услуга растаможки ввезенного из-за рубежа автомобиля готова на 90%. Но вопрос снова стоял в принятии соответствующего законопроекта.

А в феврале 2024 года анонсировалось, что в ближайшее время в приложении "Дія" появятся восемь новых услуг. Среди них - растаможка авто, онлайн-брак, кабинет пациента и другие.

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