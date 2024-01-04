Розмитнення автомобілів в "Дії": в Раді зареєстрували новий законопроект

Народні депутати передали на розгляд Верховній раді проєкт закону, який значно зменшує людський фактор у процесі розмитнення вживаних легкових авто й переносить цей процес у "Дію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram .

Після ухвалення законопроєкту громадяни подаватимуть електронну митну декларацію в застосунку "Дія", а бізнес - на порталі.

Що пропонує законопроєкт

Створити Базу даних митної вартості легкових автомобілів на основі даних митниці.

Створити митну вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і обʼєм двигуна.

Весь процес розмитнення буде онлайн. Навіть митну декларацію Дія допоможе заповнити - підтягне інформацію про автівку за VIN-кодом.

"Цифровізація зробить процес розмитнення прозорим та швидким. А головне - повністю внеможливить будь-які корупційні схеми на митниці. Очікуємо на підтримку законопроєкту від комітету і народних депутатів у залі", - зауважив Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, в майбутньому, завдяки цифровій трансформації, усі державні послуги в Україні будуть переведені в онлайн. Також він закликав країни вже почати експортувати систему цифровізації.

Тим часом голова Мінцифри Михайло Федоров відзначив, що в "Дії" може з'явитися штучний інтелект.

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