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В майбутньому всі держпослуги будуть переведені в онлайн, - Зеленський

Новость на русском →
Середа 21 червня 2023 12:19
В майбутньому всі держпослуги будуть переведені в онлайн, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завдяки цифровій трансформації, в майбутньому усі державні послуги в Україні будуть переведені в онлайн.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Конференції з питань відновлення України, повідомляє РБК-Україна.

"Завдяки цифровій трансформації ми покажемо світу, як держава може ефективно функціонувати взагалі без контактів із чиновником та громадянином чи компанією. Всі державні послуги можуть і будуть переведені в онлайн. Від реєстрації бізнесів чи отримання соціальної допомоги до будь-якого іншого державного сервісу", - заявив президент.

Зеленський відзначив, що Україна вже почала експортувати систему цифровізації в інші країни, зокрема Естонію, Колумбію та Замбію. Президент закликав союзників розпочати переймати український досвід, який став прикладом соціального прогресу завдяки технологіям.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови Мінцифри Михайла Федорова у додатку держпослуг "Дія" може з'явитися штучний інтелект. Як пояснив міністр, наразі в міністерстві працюють над віртуальним помічником "Надія".

Також Федоров розповідав про початок диджиталізації в Україні. За його словами, до кінця року в Україні планують оцифрувати 100% найпопулярніших державних послуг.

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Володимир Зеленський
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