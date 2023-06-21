В майбутньому всі держпослуги будуть переведені в онлайн, - Зеленський

Завдяки цифровій трансформації, в майбутньому усі державні послуги в Україні будуть переведені в онлайн.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Конференції з питань відновлення України, повідомляє РБК-Україна.

"Завдяки цифровій трансформації ми покажемо світу, як держава може ефективно функціонувати взагалі без контактів із чиновником та громадянином чи компанією. Всі державні послуги можуть і будуть переведені в онлайн. Від реєстрації бізнесів чи отримання соціальної допомоги до будь-якого іншого державного сервісу", - заявив президент. Зеленський відзначив, що Україна вже почала експортувати систему цифровізації в інші країни, зокрема Естонію, Колумбію та Замбію. Президент закликав союзників розпочати переймати український досвід, який став прикладом соціального прогресу завдяки технологіям.