Розмитнення авто й не тільки. В "Дії" незабаром з'являться 5 нових сервісів

Вже незабаром в "Дії" з'являться нові сервіси, серед яких допомога в розмитненні авто, відшкодування вкладів для вкладників збанкрутілих банків та інші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Уряд online".
Які сервіси з'являться в "Дії":
Фото: в "Дії" незабаром з'являться 5 нових сервісів (t.me/mintsyfra)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, в майбутньому, завдяки цифровій трансформації, усі державні послуги в Україні будуть переведені в онлайн. Також він закликав країни вже почати експортувати систему цифровізації.
Тим часом голова Мінцифри Михайло Федоров відзначив, що в "Дії" може з'явитися штучний інтелект.
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