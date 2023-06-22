Растаможка авто и не только. В "Дия" в скором времени появятся 5 новых сервисов

Уже в скором времени у "Дия" появятся новые сервисы, среди которых помощь в растаможке авто, возмещение вкладов для вкладчиков обанкротившихся банков и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Уряд online".

Фото: в "Дия" в скором времени появятся 5 новых сервисов (t.me/mintsyfra)

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по словам президента Владимира Зеленского, в будущем благодаря цифровой трансформации все государственные услуги в Украине будут переведены в онлайн. Также он призвал страны уже начать экспортировать систему цифровизации.

Тем временем глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что у "Дия" может появиться искусственный интеллект.

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