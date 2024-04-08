Розмір аліментів у 2024 році. У Мін'юсті розповіли, які зміни очікувати

Зокрема, прожитковий мінімум на дітей до 6 років зріс до 2 563 грн; на дітей від 6 до 18 років піднявся до 3 196 грн.

У відомстві зазначили, що на сьогодні мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

для дітей до 6 років - 1 281,5 грн;

для дітей від 6 до 18 років - 1 598 грн.

Максимальна сума аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Для дітей до 6 років - 25 630 грн. Для дітей від 6 до 18 років - 31 960 грн.

Аліменти розраховуються за схемою:

на одну дитину - ¼ від доходу;

на двох - 1/3 від доходу;

на трьох і більше - ½ від доходу.

Окрім цього з 14 років дитина отримує право розпоряджатися аліментами самостійно та бути їх безпосереднім отримувачем.

Раніше РБК-Україна пояснювало, які документи необхідні для призначення субсидії на комунальні послуги.

Нагадаємо, у держбюджеті України на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 млн сімей отримають таку допомогу. Середній розмір становитиме майже 1190 гривень.

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