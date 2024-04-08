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Размер алиментов в 2024 году. В Минюсте рассказали, какие изменения ждать

Иллюстративное фото: в Украине в 2024 году увеличится размер алиментов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине с 1 января 2024 увеличился размер прожиточного минимума для детей. Это также повлияло на размер алиментов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство юстиции Украины.

В частности, прожиточный минимум на детей до 6 лет вырос до 2563 грн; на детей от 6 до 18 лет поднялся до 3196 грн.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

  • для детей до 6 лет – 1 281,5 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет – 1 598 грн.

Максимальная сумма алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов. Для детей до 6 лет – 25 630 грн. Для детей от 6 до 18 лет – 31 960 грн.

Алименты рассчитываются по схеме:

  • на одного ребенка – ¼ от дохода;
  • на двоих – 1/3 от дохода;
  • на трех и более – ½ от дохода.

Кроме того, с 14 лет ребенок получает право распоряжаться алиментами самостоятельно и быть их непосредственным получателем.

Ранее РБК-Украина объясняла, какие документы необходимы для назначения субсидии на коммунальные услуги.

Напомним, в госбюджете Украины на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд. грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер составит около 1190 гривен.

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