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Розмінування України. Сапери знищили за тиждень понад 2500 мін

Ілюстративне фото: сапери знищили за тиждень понад 2500 мін в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Піротехніками Державної служби з надзвичайних ситуацій України за останній тиждеь було знищено 2576 мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Як розповіли у відомстві, над розмінування наразі працюють 234 групи підрозділів Міноборони. Вони продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних предметів.

За останній тиждень (з 26 січня по 2 лютого 2024 року) обстежено та очищено:

  • 5 042 га місцевості;
  • 2 265,1 га сільгоспугідь;
  • 54,99 км автодоріг;
  • 0,22 км ліній електропередачі.

Роботи проводяться із залученням спецтехніки для механізованого розмінування. В результаті цього за тиждень роботи вилучено та знешкоджено 2 576 вибухонебезпечних предметів.

"Всього саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 289 461 вибухонебезпечних предметів", - сказано в повідомленні.

В ДСНС розповіли, що українськими піротехніками з початку повномасштабного вторгнення Росії було знешкоджено вже 459 472 вибухонебезпечних предметів.

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