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В ДСНС розповіли, скільки вибухонебезпечних предметів знешкодили з початку війни

Україна, Субота 02 грудня 2023 05:35
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В ДСНС розповіли, скільки вибухонебезпечних предметів знешкодили з початку війни Фото: стало відомо скільки вибухонебезпечних предметів знешкодили піротехніки з початку війни (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Піротехніками Державної служби з надзвичайних ситуацій України з початку повномасштабного вторгнення Росії було знешкоджено 459 472 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

У відомстві зазначили, що найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в: Харківській області - 25 534, Київській - 9 407, Донецькій - 9 473, Миколаївській - 6 625, Херсонській - 9 523, Чернігівській - 5 147, Сумській - 2 797, Черкаській - 1 381.

"Всього з початку війни на території України знешкоджено 459 472 одиниці вибухонебезпечних предметів та 2 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 134 авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 110 тис. 768 гектарів", - йдеться у повідомленні.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

За оцінками української влади, близько 30% території залишається замінованою та "забруднено" боєприпасами, що не розірвалися. Очікується, що на їх ліквідацію потрібно не менше 10 років.

Наприкінці вересня Швейцарія затвердила пакет розміром в 110 млн доларів на розмінування України. Їх буде надано в період з 2024 по 2027 рік.

Також Норвегія оголосила про виділення фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.

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