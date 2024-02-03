Разминирование Украины. Саперы уничтожили за неделю более 2500 мин.

Пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины за последнюю неделю было уничтожено 2576 мин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Как рассказали в ведомстве, над разминированием сейчас работают 234 группы подразделений Минобороны. Они продолжают очищение освобожденных регионов Украины от взрывоопасных предметов.
За последнюю неделю (с 26 января по 2 февраля 2024 года) обследовано и очищено:
Работы производятся с привлечением спецтехники для механизированного разминирования. В результате за неделю работы изъято и обезврежено 2 576 взрывоопасных предметов.
"Всего саперами подразделений Министерства обороны Украины обнаружено и уничтожено 289 461 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
В ГСЧС рассказали, что украинскими пиротехниками с начала полномасштабного вторжения России было обезврежено уже 459 472 взрывоопасных предмета.
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