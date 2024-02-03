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Разминирование Украины. Саперы уничтожили за неделю более 2500 мин.

Иллюстративное фото: саперы уничтожили за неделю более 2500 мин в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины за последнюю неделю было уничтожено 2576 мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, над разминированием сейчас работают 234 группы подразделений Минобороны. Они продолжают очищение освобожденных регионов Украины от взрывоопасных предметов.

За последнюю неделю (с 26 января по 2 февраля 2024 года) обследовано и очищено:

  • 5042 га местности;
  • 2 265,1 га сельхозугодий;
  • 54,99 км автодорог;
  • 0,22 км. линий электропередачи.

Работы производятся с привлечением спецтехники для механизированного разминирования. В результате за неделю работы изъято и обезврежено 2 576 взрывоопасных предметов.

"Всего саперами подразделений Министерства обороны Украины обнаружено и уничтожено 289 461 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что украинскими пиротехниками с начала полномасштабного вторжения России было обезврежено уже 459 472 взрывоопасных предмета.

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