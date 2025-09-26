Розмінування Херсонщини триває: яку територію очистили від вибухівки

Онлайн-сертифікація саперів

Як раніше повідомляло РБК-Україна, почала діяти онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності. Майже всі етапи можна пройти дистанційно через застосунок "Дія".

Зараз в Україні, за інформацією уряду, зареєстровані 125 операторів, з яких лише 8 - іноземні.

На повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сотня років. Однак інноваційні технології допоможуть значно прискорити цей процес, вважають в ООН.

Тим часом Європейський Союз запустив нову гуманітарну програму з розмінування території України, надавши фінансування в розмірі 2 млн євро.