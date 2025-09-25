ua en ru
Онлайн-сертифікація саперів: Свириденко озвучила особливості

Україна , Четвер 25 вересня 2025 05:35
Онлайн-сертифікація саперів: Свириденко озвучила особливості Фото: в Україні запустили онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Україні почала діяти онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності. Майже всі етапи можна пройти дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності буде доступна в застосунку "Дія".

"Відтепер майже всі етапи можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції. Єдине, що залишиться офлайн, - це виїзна перевірка на місці", - зазначається в дописі очільниці уряду.

Для операторів та органів сертифікації передбачені окремі кабінети, що дозволить їм швидко обмінюватися документами й коментарями.

Кожен етап має чіткі терміни, а мінімальний час сертифікації становитиме від одного місяця.

Зараз в Україні, за інформацією Юлії Свириденко, зареєстровані 125 операторів, з яких лише 8 - іноземні.

"Україна сьогодні - одна з найбільш замінованих країн світу. Що швидше працюють оператори, то швидше ми повертаємо безпеку в прифронтові регіони, де люди щодня ризикують життям через російські міни", - наголошує голова Кабміну.

Розмінування українських територій

Як повідомляло раніше РБК-Україна, Італія розглядає можливість надіслати в Україну групу саперів для розмінування деокупованих територій та акваторії морів.

При цьому рішення про направлення фахівців із розмінування стане можливим лише після встановлення перемир'я. Така пропозиція була озвучена ще за попереднього уряду Маріо Драгі.

Європейський Союз запустив нову гуманітарну програму з розмінування території України, надавши фінансування в розмірі 2 млн євро.

На повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сотня років. Однак інноваційні технології допоможуть значно прискорити цей процес, вважають в ООН.

