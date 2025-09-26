Разминирование Херсонщины продолжается: какую территорию очистили от взрывчатки

Онлайн-сертификация саперов

Как ранее сообщало РБК-Украина, начала действовать онлайн-сертификация операторов противоминной деятельности. Почти все этапы можно пройти дистанционно через приложение "Дія".

Сейчас в Украине, по информации правительства, зарегистрированы 125 операторов, из которых только 8 - иностранные.

На полное разминирование территории Украины традиционными методами может потребоваться сотня лет. Однако инновационные технологии помогут значительно ускорить этот процесс, считают в ООН.

Тем временем Европейский Союз запустил новую гуманитарную программу по разминированию территории Украины, предоставив финансирование в размере 2 млн евро.