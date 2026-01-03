Розкриття грабежів у Києві сягнуло майже 100 відсотків
Столичні правоохоронці підбили підсумки роботи за минулий рік, зафіксувавши високі показники розкриття тяжких майнових злочинів із застосуванням насильства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Поліції Києва в мережі Facebook.
Протягом 2025 року слідчі та оперативні підрозділи поліції Києва забезпечили повне розкриття розбійних нападів, що розглядається як один із ключових індикаторів злагодженої та професійної роботи правоохоронної системи столиці.
За офіційними даними, за рік було зареєстровано 33 розбійні напади, і за кожним із них поліцейські встановили причетних осіб та притягнули їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства.
Статистика пограбувань і хід розслідувань
Крім того, у Києві зафіксували 168 грабежів. У 167 випадках злочини вже розкрито. Повідомлення про один із грабежів надійшло до поліції наприкінці грудня, тож оперативні підрозділи продовжують роботу зі встановлення всіх обставин та причетних осіб.
Хто ставав жертвами злочинів
Від протиправних дій потерпали представники різних соціальних груп. Серед потерпілих були жінки, літні люди, неповнолітні, а також військовослужбовці та ветерани війни. У поліції підкреслюють, що кожен такий випадок розглядався в пріоритетному порядку.
Що допомогло досягти результатів
Високі показники розкриття стали можливими завдяки системній роботі слідчих і оперативників, активному використанню міських систем відеоспостереження та оперативному реагуванню на кожне повідомлення про злочин.
Нагадуємо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження через масову бійку, що сталася в Шевченківському районі Києва: у ніч на суботу, 20 грудня, біля Бессарабської площі між двома компаніями спалахнув конфлікт, який переріс у вуличну сутичку. За даними поліції, інформація про подію надійшла близько опівночі, а вже наступного дня в мережі з'явилося відео інциденту. У місцевих пабліках стверджують, що в бійці брали участь понад десять іноземців і вона тривала близько години.
Зазначимо, що у Святошинському районі Києва 16 грудня поліцейські під час затримання правопорушника були змушені зробити попереджувальний постріл: інцидент стався на території житлового масиву Новобіличі, де чоловік, якого розшукують, чинив опір правоохоронцям і застосував газ подразливої дії.