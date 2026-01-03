ua en ru
Сб, 03 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Раскрываемость грабежей в Киеве достигла почти 100 процентов

Украина, Суббота 03 января 2026 05:28
UA EN RU
Раскрываемость грабежей в Киеве достигла почти 100 процентов Фото: полиция (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Столичные правоохранители подвели итоги работы за прошлый год, зафиксировав высокие показатели раскрываемости тяжких имущественных преступлений с применением насилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Полиции Киева в сети Facebook.

В течение 2025 года следственные и оперативные подразделения полиции Киева обеспечили полное раскрытие разбойных нападений, что рассматривается как один из ключевых индикаторов слаженной и профессиональной работы правоохранительной системы столицы.

По официальным данным, за год было зарегистрировано 33 разбойных нападения, и по каждому из них полицейские установили причастных лиц и привлекли их к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статистика грабежей и ход расследований

Кроме того, в Киеве зафиксировали 168 грабежей. В 167 случаях преступления уже раскрыты. Сообщение об одном из грабежей поступило в полицию в конце декабря, поэтому оперативные подразделения продолжают работу по установлению всех обстоятельств и причастных лиц.

Кто становился жертвами преступлений

От противоправных действий страдали представители разных социальных групп. Среди пострадавших были женщины, пожилые люди, несовершеннолетние, а также военнослужащие и ветераны войны. В полиции подчеркивают, что каждый такой случай рассматривался в приоритетном порядке.

Что помогло добиться результатов

Высокие показатели раскрываемости стали возможны благодаря системной работе следователей и оперативников, активному использованию городских систем видеонаблюдения и оперативному реагированию на каждое сообщение о преступлении.

Напоминаем, что правоохранители открыли уголовное производство из-за массовой драки, произошедшей в Шевченковском районе Киева: в ночь на субботу, 20 декабря, возле Бессарабской площади между двумя компаниями вспыхнул конфликт, который перерос в уличную стычку. По данным полиции, информация о происшествии поступила около полуночи, а уже на следующий день в сети появилось видео инцидента. В местных пабликах утверждают, что в драке участвовали более десяти иностранцев и она продолжалась около часа.

Отметим, что в Святошинском районе Киева 16 декабря полицейские при задержании правонарушителя были вынуждены сделать предупредительный выстрел: инцидент произошел на территории жилого массива Новобеличи, где разыскиваемый мужчина оказал сопротивление правоохранителям и применил газ раздражительного действия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Полиция Киева
Новости
Зеленский может уволить главу СБУ Василия Малюка
Зеленский может уволить главу СБУ Василия Малюка
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем