Розкрито перші подробиці нових MacBook Pro та iMac: коли представлять

Компанія Apple готується представити нові MacBook Pro. Очікується, що світова прем'єра новинок відбудеться на початку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ймовірно, презентація відбудеться у березні – це стандартна дата для весняного івенту Apple. На ній також можуть показати 15,5-дюймовий MacBook Air.

Ймовірно, жодних серйозних нововведень у MacBook Pro наступного покоління, крім нової обчислювальної платформи і, можливо, швидше оперативної пам'яті, чекати не варто. Змін у дизайні також буде мінімум, ноутбуки оновили зовсім недавно.

Також Apple продовжує роботу над 24-дюймовим iMac із системою на чіпі M3. Його буде запущено не раніше осені 2023 року. Поточний iMac вийшов у квітні 2021 року з чіпом M1 та тонким, барвистим корпусом.