ua ru
Нд, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Apple прискорить виведення своїх заводів із Китаю, - WSJ

Новость на русском →
Вашингтон, Неділя 04 грудня 2022 19:53
Apple прискорить виведення своїх заводів із Китаю, - WSJ Фото: Apple прискорить виведення своїх заводів із Китаю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Apple, виробник цифрової електроніки, має намір прискорити виведення своїх заводів із Китаю через масові заворушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Такому рішенню компанії сприяли заворушення на заводі з виробництва iPhone у місті Чженьчжоу, у ході яких сотні робітників заводу Foxconn Technology Group влаштували протести через обмеження, спрямовані на придушення спалаху коронавірусу.

Фахівці компанії Apple, які відповідають за постачання комплектуючих та побажали залишитися неназваними, зазначають, що компанія більше не почувається комфортно, коли значна частина її бізнесу сконцентрована в одному регіоні.

У Apple заявили, що одне з рішень полягає у залученні більшої кількості збирачів, у тому числі у сусідніх з Китаєм Індії та В'єтнамі.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про причину дефіциту iPhone у нинішню "Чорну п'ятницю".

Крім того, масові протести на ключовому виробничому заводі Apple у китайському Чженчжоу, можливо, призведуть до недовипуску майже 6 млн iPhone Pro цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple Китай
NEWS
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії