Раскрыты первые подробности новых MacBook Pro и iMac: когда представят

Компания Apple готовится представить новые MacBook Pro. Ожидается, что мировая премьера новинок состоится в начале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Вероятно, презентация состоится в марте – это стандартная дата для весеннего ивента Apple. На ней также могут показать 15,5-дюймовый MacBook Air.

Вероятно, никаких серьезных нововведений в MacBook Pro следующего поколения, помимо новой вычислительной платформы и, возможно, более быстрой оперативной памяти, ждать не стоит. Изменений в дизайне тоже будет минимум, ноутбуки обновили совсем недавно.

Также Apple продолжает работу над 24-дюймовым iMac с системой на чипе M3. Он будет запущен не ранее осени 2023 года. Текущий iMac вышел в апреле 2021 года с чипом M1 и тонким, красочным корпусом.