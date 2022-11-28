Apple може втратити мільйони iPhone через протести на заводі в Китаї, - Bloomberg

Масові протести на ключовому виробничому заводі Apple в китайському Чженчжоу, можливо, призведуть до недовипуску майже 6 млн iPhone Pro в поточному році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як відзначив співрозмовник видання, ситуація на заводі й надалі залишається нестабільною, через що оцінка втраченого виробництва може змінитись.

Водночас багато чого залежить від того, наскільки швидко тайванська компанія Foxconn Technology Group, яка управляє підприємством, поверне людей до роботи після бурхливих протестів проти коронавірусних обмежень. За словами джерела, виробництво може ще більше скоротитись, якщо карантинні обмеження триватимуть протягом наступних тижнів.

"Кампус в Чженчжоу був зруйнований блокуванням і заворушеннями робітників протягом декількох тижнів після того, як інфекція Covid покинула Foxconn і місцевий уряд намагався стримати спалах", - пише видання.

Зазначається, що тисячі працівників пішли з роботи ще в жовтні через хронічну нестачу продовольства. Їх замінили на нових працівників, які, зі свого боку, повстали проти оплати праці та карантинних заходів.

На заводі Foxconn виробляються найбільш затребувані телефони Apple в поточному році, а саме iPhone 14 Pro і Pro Max.

"Ці смартфони преміум-класу заповнили прогалину в падінні попиту на звичайні моделі iPhone 14. Apple знизила загальний план виробництва приблизно до 87 мільйонів одиниць з попереднього прогнозу в 90 мільйонів одиниць", - додає видання.

Також компанія збільшила свої оцінки дефіциту виробництва в Чженчжоу за останні два тижні, розраховуючи заповнити 6 мільйонів одиниць втраченого обсягу виробництва вже в наступному році.

Аналітики Morgan Stanley оцінювали дефіцит гаджетів близько в 6 млн одиниць, однак їх прогнози були побудовані ще до початку спалаху протестів.