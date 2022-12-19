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Розкрито перші подробиці нових MacBook Pro та iMac: коли представлять

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Вашингтон, Понеділок 19 грудня 2022 21:49
Розкрито перші подробиці нових MacBook Pro та iMac: коли представлять Фото: розкрито перші подробиці нових MacBook Pro та iMac (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Apple готується представити нові MacBook Pro. Очікується, що світова прем'єра новинок відбудеться на початку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ймовірно, презентація відбудеться у березні – це стандартна дата для весняного івенту Apple. На ній також можуть показати 15,5-дюймовий MacBook Air.

Ймовірно, жодних серйозних нововведень у MacBook Pro наступного покоління, крім нової обчислювальної платформи і, можливо, швидше оперативної пам'яті, чекати не варто. Змін у дизайні також буде мінімум, ноутбуки оновили зовсім недавно.

Також Apple продовжує роботу над 24-дюймовим iMac із системою на чіпі M3. Його буде запущено не раніше осені 2023 року. Поточний iMac вийшов у квітні 2021 року з чіпом M1 та тонким, барвистим корпусом.

Раніше ми писали, що компанія Apple, виробник цифрової електроніки, має намір прискорити виведення своїх заводів із Китаю через масові заворушення.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про причину дефіциту iPhone у нинішню "Чорну п'ятницю".

Крім того, масові протести на ключовому виробничому заводі Apple у китайському Чженчжоу, можливо, призведуть до недовипуску майже 6 млн iPhone Pro цього року.

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