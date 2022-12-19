Розкрито перші подробиці нових MacBook Pro та iMac: коли представлять
Компанія Apple готується представити нові MacBook Pro. Очікується, що світова прем'єра новинок відбудеться на початку 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ймовірно, презентація відбудеться у березні – це стандартна дата для весняного івенту Apple. На ній також можуть показати 15,5-дюймовий MacBook Air.
Ймовірно, жодних серйозних нововведень у MacBook Pro наступного покоління, крім нової обчислювальної платформи і, можливо, швидше оперативної пам'яті, чекати не варто. Змін у дизайні також буде мінімум, ноутбуки оновили зовсім недавно.
Також Apple продовжує роботу над 24-дюймовим iMac із системою на чіпі M3. Його буде запущено не раніше осені 2023 року. Поточний iMac вийшов у квітні 2021 року з чіпом M1 та тонким, барвистим корпусом.
Раніше ми писали, що компанія Apple, виробник цифрової електроніки, має намір прискорити виведення своїх заводів із Китаю через масові заворушення.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про причину дефіциту iPhone у нинішню "Чорну п'ятницю".
Крім того, масові протести на ключовому виробничому заводі Apple у китайському Чженчжоу, можливо, призведуть до недовипуску майже 6 млн iPhone Pro цього року.
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