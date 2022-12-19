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Раскрыты первые подробности новых MacBook Pro и iMac: когда представят

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Вашингтон, Понедельник 19 декабря 2022 21:49
Раскрыты первые подробности новых MacBook Pro и iMac: когда представят Фото: раскрыты первые подробности новых MacBook Pro и iMac (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Apple готовится представить новые MacBook Pro. Ожидается, что мировая премьера новинок состоится в начале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Вероятно, презентация состоится в марте – это стандартная дата для весеннего ивента Apple. На ней также могут показать 15,5-дюймовый MacBook Air.

Вероятно, никаких серьезных нововведений в MacBook Pro следующего поколения, помимо новой вычислительной платформы и, возможно, более быстрой оперативной памяти, ждать не стоит. Изменений в дизайне тоже будет минимум, ноутбуки обновили совсем недавно.

Также Apple продолжает работу над 24-дюймовым iMac с системой на чипе M3. Он будет запущен не ранее осени 2023 года. Текущий iMac вышел в апреле 2021 года с чипом M1 и тонким, красочным корпусом.

Ранее мы писали, что компания Apple, производитель цифровой электроники, намерена ускорить вывод своих заводов из Китая из-за массовых беспорядков.

Напомним, РБК-Украина писало о причине дефицита iPhone в нынешнюю "Черную пятницу".

Кроме того, массовые протесты на ключевом производственном заводе Apple в китайском Чжэнчжоу, возможно, приведут к недовыпуску почти 6 млн iPhone Pro в текущем году.

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