Розкрали мільйони на боєприпасах для України: у Словаччині затримали вісьмох чиновників

У Словаччині затримали вісьмох осіб у справі щодо можливого розкрадання коштів, призначених для надання військової допомоги Україні. Серед затриманих є чинні співробітники міністерства оборони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської прокуратури (ЕРРО).

Прокуратура 18 червня провела заходи зі збору доказів у розслідуванні можливого зловживання коштами, спрямованими на допомогу Україні, що розпочали у квітні 2025 року. Загальний збиток оцінюється у 7,4 мільйона євро. Серед восьми затриманих четверо – державні службовці міністерства оборони Словаччини.

Як зазначено у матеріалах слідства, з лютого по березень 2022 року чиновники міноборони подали до Європейського фонду миру (EPF) заявку на відшкодування витрат за надання військової допомоги Україні. Мова йде про постачання боєприпасів.

Припускається, що підозрювані вступили у змову з приватними компаніями, придбавши у них боєприпаси за завищеними цінами. Процедура державних закупівель була сфальсифікована, що призвело до збитків.

Розслідування у справі ведеться представниками ЕРРО у співпраці зі Словацьким управлінням з боротьби з організованою злочинністю при управлінні поліції. Справу передали Європрокуратурі, оскільки можливі зловживання компенсаційними коштами підпадає під визначення злочину проти фінансових інтересів Євросоюзу.