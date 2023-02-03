UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розкрадання на закупівлях для ЗСУ. Раднику заступника Резнікова повідомили про підозру

Фото: раднику заступника Резнікова повідомили про підозру (РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Прокуратура викрила та повідомила про підозру раднику заступника Міністра оборони України, що заволодів мільйонами гривень призначених на ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру раднику заступника Міністра оборони України (на громадських засадах) у заволодінні коштами в особливо великих розмірах", - повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, радник у змові з директором товариства заволоділи коштами, отриманими за договорами поставки товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України.

Фото: прокуратура викрила та повідомила про підозру раднику заступника Міноборони (t.me/pgo_gov_ua)

Такими діями державі завдано понад 1,7 млрд гривень збитків, кошти були виділені Міністерством оборони України.

Ніні ж раднику заступника Міноборони загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, вчора СБУ повідомила, що двох підприємців підозрюють у розкраданні 120 млн гривень. Вони причетні до розкрадання коштів, які виділялися на харчування ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниОлексій РезніковПрокуратура