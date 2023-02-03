Розкрадання на закупівлях для ЗСУ. Раднику заступника Резнікова повідомили про підозру

Прокуратура викрила та повідомила про підозру раднику заступника Міністра оборони України, що заволодів мільйонами гривень призначених на ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру раднику заступника Міністра оборони України (на громадських засадах) у заволодінні коштами в особливо великих розмірах", - повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, радник у змові з директором товариства заволоділи коштами, отриманими за договорами поставки товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України.
Такими діями державі завдано понад 1,7 млрд гривень збитків, кошти були виділені Міністерством оборони України.
Ніні ж раднику заступника Міноборони загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, вчора СБУ повідомила, що двох підприємців підозрюють у розкраданні 120 млн гривень. Вони причетні до розкрадання коштів, які виділялися на харчування ЗСУ.
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