Хищение на закупках для ВСУ. Советнику заместителя Резникова сообщили о подозрении

Прокуратура разоблачила и сообщила о подозрении советнику заместителя Министра обороны Украины, завладевшему миллионами гривен назначенных на ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генеральный прокурора разоблачено и сообщено о подозрении советнику заместителя Министра обороны Украины (на общественных началах) в завладении средствами в особо крупных размерах", - сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, советник в сговоре с директором общества завладели средствами, полученными по договорам поставки товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины.
Такими действиями государству нанесено более 1,7 млрд гривен ущерба, средства были выделены Министерством обороны Украины.
В настоящее время советнику заместителя Минобороны грозит лишение свободы сроком до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Напомним, вчера СБУ сообщила, что двоих предпринимателей подозревают в хищении 120 млн гривен. Они причастны к хищению средств, выделяемых на питание ВСУ.
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