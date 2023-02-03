Хищение на закупках для ВСУ. Советнику заместителя Резникова сообщили о подозрении

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генеральный прокурора разоблачено и сообщено о подозрении советнику заместителя Министра обороны Украины (на общественных началах) в завладении средствами в особо крупных размерах", - сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, советник в сговоре с директором общества завладели средствами, полученными по договорам поставки товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины.

Фото: прокуратура разоблачила и сообщила о подозрении советнику заместителя Минобороны (t.me/pgo_gov_ru)

Такими действиями государству нанесено более 1,7 млрд гривен ущерба, средства были выделены Министерством обороны Украины.

В настоящее время советнику заместителя Минобороны грозит лишение свободы сроком до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.