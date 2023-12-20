Суд виніс вирок трьом військовим, які крали дизпаливо з військової частини, яка дислокується на Яворівському полігоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Що сталось
Один із командирів взводу роти матеріального забезпечення організував банду, до якої залучив:
Злочинці вказували у документах завищені показники використаного пального. Таким чином вони формували надлишок й продавали "зайве" місцевим мешканцям.
З липня 2020 року до березня 2021 було загалом викрадено 6,2 тисячі літрів палива, вартість якого на той час становила 175 тисяч гривень.
Рішення суду
Обвинувачені визнали провину й відшкодували військовій частині завдану матеріальну шкоду.
"Суд визнав їх винними у викраденні військового майна, вчиненому повторно за попередньою змовою організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 КК України) і призначив покарання - 5 років позбавлення волі кожному з річним іспитовим терміном". - пише пресслужба.
Фото: Розкрадання палива на Яворівському полігоні: суд оголосив вирок трьом військовим (dbr.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці листопада було викрито посадовців однієї з військових частин у Київській області на оборудках з харчами для їх особового складу на мільйони гривень.
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