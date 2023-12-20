Що сталось

Один із командирів взводу роти матеріального забезпечення організував банду, до якої залучив:

начальника складу роти;

старшого контрольно-пропускного пункту.

Злочинці вказували у документах завищені показники використаного пального. Таким чином вони формували надлишок й продавали "зайве" місцевим мешканцям.

З липня 2020 року до березня 2021 було загалом викрадено 6,2 тисячі літрів палива, вартість якого на той час становила 175 тисяч гривень.

Рішення суду

Обвинувачені визнали провину й відшкодували військовій частині завдану матеріальну шкоду.

"Суд визнав їх винними у викраденні військового майна, вчиненому повторно за попередньою змовою організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 КК України) і призначив покарання - 5 років позбавлення волі кожному з річним іспитовим терміном". - пише пресслужба.

Фото: Розкрадання палива на Яворівському полігоні: суд оголосив вирок трьом військовим (dbr.gov.ua)