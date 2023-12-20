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Хищение топлива на Яворовском полигоне: суд объявил приговор трем военным

Фото: Хищение топлива на Яворовском полигоне: суд объявил приговор трем военным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор трем военным, воровавшим дизтопливо из воинской части, которая дислоцируется на Яворивском полигоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Что случилось

Один из командиров взвода роты материального обеспечения организовал банду, к которой привлек: 

  • начальника склада роты;
  • старшего контрольно-пропускного пункта.

Преступники указывали в документах завышенные показатели использованного горючего. Таким образом они формировали избыток и продавали "лишнее" местным жителям. 

С июля 2020 года до марта 2021 было в целом похищено 6,2 тысячи литров топлива, стоимость которого в то время составляла 175 тысяч гривен.

Решение суда

Обвиняемые признали вину и возместили воинской части причиненный материальный ущерб.

"Суд признал их виновными в хищении военного имущества, совершенном повторно по предварительному сговору организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 УК Украины) и назначил наказание - 5 лет лишения свободы каждому с годовым испытательным сроком". - пишет пресс-служба.

 

Фото: Хищение топлива на Яворовском полигоне: суд объявил приговор трем военным (dbr.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце ноября были разоблачены должностные лица одной из воинских частей в Киевской области на сделках с продуктами для их личного состава на миллионы гривен.

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ГБР