Розкрадання і корупція: збитки російської економіки різко зросли

За січень–листопад минулого року втрати від економічних злочинів у РФ сягнули близько 4 млрд доларів. При цьому кількість таких справ суттєво не зросла, але кожен окремий злочин став значно дорожчим.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Найчастіше йдеться про шахрайство, привласнення або розтрату майна, а також незаконні фінансові операції.
Найбільші суми держава втратила через розкрадання бюджетних коштів і зловживання у великих компаніях.
Близько 70% усіх економічних злочинів у Росії віднесли до тяжких або особливо тяжких. Це свідчить про те, що проблеми мають не поодинокий, а системний характер і пов'язані з великими грошовими потоками, які перебувають під контролем держави або наближених до неї структур, вважають у СЗР.
Високий рівень економічної злочинності значною мірою підтримується корупцією в органах влади. Найбільше таких порушень фіксують у будівництві, житлово-комунальній сфері та військово-промисловому комплексі.
Експерти зазначають, що зростання збитків на тлі відносно стабільної кількості справ говорить про глибші проблеми російської економіки. Концентрація ресурсів у руках держави, слабкий контроль і корупція роблять країну менш привабливою навіть для "дружніх" інвесторів і ще більше прив'язують економіку до ручного розподілу грошей.
Раніше РБК-Україна писало про те, що російська економіка потрапила у пастку проблемних кредитів, які можуть обвалити її. Проблему визнає навіть російський уряд - фактично Кремль вже підтвердив великий шанс банківської кризи та кризи неплатежів у корпоративному секторі.
Ключовий чинник - приховане зростання проблемної заборгованості. Навіть з урахуванням реструктуризованих кредитів реальний обсяг проблемного боргу вже перевищив 11%, сягнувши приблизно 131 млрд доларів.
Зазначимо, що за даними розвідки, з початку 2022 року агресія проти України обійшлася російським платникам податків у 550 млрд доларів.
Загалом же витрати Росії на війну з 2021 року зросли майже вчетверо.
В СЗРУ вважають, що російська фінансова та інституційна система загалом дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу. Банки приховують структуру власності, держслужбовці звільняються від декларацій, а підприємці ледь тримають бізнес на плаву.