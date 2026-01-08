Розкрадання і корупція: збитки російської економіки різко зросли

Найчастіше йдеться про шахрайство, привласнення або розтрату майна, а також незаконні фінансові операції.

Найбільші суми держава втратила через розкрадання бюджетних коштів і зловживання у великих компаніях.

Близько 70% усіх економічних злочинів у Росії віднесли до тяжких або особливо тяжких. Це свідчить про те, що проблеми мають не поодинокий, а системний характер і пов'язані з великими грошовими потоками, які перебувають під контролем держави або наближених до неї структур, вважають у СЗР.

Високий рівень економічної злочинності значною мірою підтримується корупцією в органах влади. Найбільше таких порушень фіксують у будівництві, житлово-комунальній сфері та військово-промисловому комплексі.

Експерти зазначають, що зростання збитків на тлі відносно стабільної кількості справ говорить про глибші проблеми російської економіки. Концентрація ресурсів у руках держави, слабкий контроль і корупція роблять країну менш привабливою навіть для "дружніх" інвесторів і ще більше прив'язують економіку до ручного розподілу грошей.