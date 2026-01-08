ua en ru
Чт, 08 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Розкрадання і корупція: збитки російської економіки різко зросли

Росія, Четвер 08 січня 2026 05:20
UA EN RU
Розкрадання і корупція: збитки російської економіки різко зросли Ілюстративне фото: російські рублі (росЗМІ)
Автор: Марина Балабан

За січень–листопад минулого року втрати від економічних злочинів у РФ сягнули близько 4 млрд доларів. При цьому кількість таких справ суттєво не зросла, але кожен окремий злочин став значно дорожчим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Найчастіше йдеться про шахрайство, привласнення або розтрату майна, а також незаконні фінансові операції.

Найбільші суми держава втратила через розкрадання бюджетних коштів і зловживання у великих компаніях.

Близько 70% усіх економічних злочинів у Росії віднесли до тяжких або особливо тяжких. Це свідчить про те, що проблеми мають не поодинокий, а системний характер і пов'язані з великими грошовими потоками, які перебувають під контролем держави або наближених до неї структур, вважають у СЗР.

Високий рівень економічної злочинності значною мірою підтримується корупцією в органах влади. Найбільше таких порушень фіксують у будівництві, житлово-комунальній сфері та військово-промисловому комплексі.

Експерти зазначають, що зростання збитків на тлі відносно стабільної кількості справ говорить про глибші проблеми російської економіки. Концентрація ресурсів у руках держави, слабкий контроль і корупція роблять країну менш привабливою навіть для "дружніх" інвесторів і ще більше прив'язують економіку до ручного розподілу грошей.

Економіка РФ і війна

Раніше РБК-Україна писало про те, що російська економіка потрапила у пастку проблемних кредитів, які можуть обвалити її. Проблему визнає навіть російський уряд - фактично Кремль вже підтвердив великий шанс банківської кризи та кризи неплатежів у корпоративному секторі.

Ключовий чинник - приховане зростання проблемної заборгованості. Навіть з урахуванням реструктуризованих кредитів реальний обсяг проблемного боргу вже перевищив 11%, сягнувши приблизно 131 млрд доларів.

Зазначимо, що за даними розвідки, з початку 2022 року агресія проти України обійшлася російським платникам податків у 550 млрд доларів.

Загалом же витрати Росії на війну з 2021 року зросли майже вчетверо.

В СЗРУ вважають, що російська фінансова та інституційна система загалом дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу. Банки приховують структуру власності, держслужбовці звільняються від декларацій, а підприємці ледь тримають бізнес на плаву.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка