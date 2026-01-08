Хищения и коррупция: убытки российской экономики резко выросли

За январь-ноябрь прошлого года потери от экономических преступлений в РФ составили около 4 млрд долларов. При этом количество таких дел существенно не выросло, но каждое отдельное преступление стало значительно дороже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Чаще всего речь идет о мошенничестве, присвоении или растрате имущества, а также незаконных финансовых операциях.

Наибольшие суммы государство потеряло из-за хищения бюджетных средств и злоупотреблений в крупных компаниях.

Около 70% всех экономических преступлений в России отнесли к тяжким или особо тяжким. Это свидетельствует о том, что проблемы носят не единичный, а системный характер и связаны с крупными денежными потоками, которые находятся под контролем государства или приближенных к нему структур, считают в СВР.

Высокий уровень экономической преступности в значительной степени поддерживается коррупцией в органах власти. Больше всего таких нарушений фиксируют в строительстве, жилищно-коммунальной сфере и военно-промышленном комплексе.

Эксперты отмечают, что рост убытков на фоне относительно стабильного количества дел говорит о более глубоких проблемах российской экономики. Концентрация ресурсов в руках государства, слабый контроль и коррупция делают страну менее привлекательной даже для "дружественных" инвесторов и еще больше привязывают экономику к ручному распределению денег.