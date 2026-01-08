Хищения и коррупция: убытки российской экономики резко выросли
За январь-ноябрь прошлого года потери от экономических преступлений в РФ составили около 4 млрд долларов. При этом количество таких дел существенно не выросло, но каждое отдельное преступление стало значительно дороже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Чаще всего речь идет о мошенничестве, присвоении или растрате имущества, а также незаконных финансовых операциях.
Наибольшие суммы государство потеряло из-за хищения бюджетных средств и злоупотреблений в крупных компаниях.
Около 70% всех экономических преступлений в России отнесли к тяжким или особо тяжким. Это свидетельствует о том, что проблемы носят не единичный, а системный характер и связаны с крупными денежными потоками, которые находятся под контролем государства или приближенных к нему структур, считают в СВР.
Высокий уровень экономической преступности в значительной степени поддерживается коррупцией в органах власти. Больше всего таких нарушений фиксируют в строительстве, жилищно-коммунальной сфере и военно-промышленном комплексе.
Эксперты отмечают, что рост убытков на фоне относительно стабильного количества дел говорит о более глубоких проблемах российской экономики. Концентрация ресурсов в руках государства, слабый контроль и коррупция делают страну менее привлекательной даже для "дружественных" инвесторов и еще больше привязывают экономику к ручному распределению денег.
Экономика РФ и война и война
Ранее РБК-Украина писало о том, что российская экономика попала в ловушку проблемных кредитов, которые могут обвалить ее. Проблему признает даже российское правительство - фактически Кремль уже подтвердил большой шанс банковского кризиса и кризиса неплатежей в корпоративном секторе.
Ключевой фактор - скрытый рост проблемной задолженности. Даже с учетом реструктуризированных кредитов реальный объем проблемного долга уже превысил 11%, достигнув примерно 131 млрд долларов.
Отметим, что по данным разведки, с начала 2022 года агрессия против Украины обошлась российским налогоплательщикам в 550 млрд долларов.
В целом же расходы России на войну с 2021 года выросли почти вчетверо.
В СВРУ считают, что российская финансовая и институциональная система в целом все глубже погружается в режим управляемого хаоса. Банки скрывают структуру собственности, госслужащие освобождаются от деклараций, а предприниматели едва держат бизнес на плаву.