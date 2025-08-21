Розкол у Брюсселі? Європарламент судиться з Радою ЄС через 150 млрд оборонних позик

Оборонну програму SAFE (Support for Ammunition and Future Equipment) Рада ЄС ухвалила ще у травні за надзвичайною прискореною процедурою на основі статті 122 Договору про функціонування ЄС.

Ця стаття дозволяє ухвалювати рішення без широких парламентських дебатів у кризових ситуаціях. Таким чином, Європарламент фактично було відсторонено від обговорення і саме це викликало різку реакцію депутатів.

Хоча парламентський орган і заявив, що підтримує саму ідею та мету програми SAFE, однак він наголосив, що використання статті 122 було процедурно неправильним.

"На думку парламенту, використання статті 122 як правової основи для SAFE було процедурно неправильним і просто непотрібним. Це підриває демократичну легітимність в очах громадськості, і жоден парламент у світі не погодиться з цим", - йдеться у коментарі Європарламенту Euractiv.

У своєму позові Європарламент вимагає визнати порушення процедури, проте не наполягає на зупиненні дії самої програми. Таким чином, SAFE продовжить функціонувати до ухвалення остаточного рішення Судом ЄС.

Що відомо про програму SAFE

Програма SAFE є складовою ширшої стратегії зміцнення обороноздатності Європейського Союзу до 2030 року. Вона передбачає надання державам-членам 150 мільярдів євро у вигляді пільгових позик для інвестицій у виробництво озброєння, зокрема для потреб України.

За інформацією ЗМІ, попит на кредити вже значно перевищує передбачений бюджет: 18 країн ЄС подали запити на понад 150 мільярдів євро. Очікується, що питання фінансування, а також розширення програми стане однією з тем обговорення на майбутніх переговорах голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із державами-членами.